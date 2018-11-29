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Мозаичный всадник на Сухумской набережной

На красном коне: куда мчится мозаичный всадник на Сухумской набережной

© Sputnik / Илона Хварцкия
Новости
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В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Ольга Спиряева спрашивает: Я ищу информацию о мозаичном панно в Сухуме, в самом начале улицы Конфедератов, на стене дома панно "Всадник на красном коне", его видно с набережной. Во всем интернете единственная информация, что панно было расстреляно в войну и затем восстановлено. Когда панно создали, кто был художником, в честь чего?

Бадрак Авидзба, Sputnik: Как рассказал главный художник Сухума Руслан Габлия, мозаичное панно на площади имени Сергея Багапш появилось в начале 70-х годов прошлого века. Автор работы – Гиви Гергая.

"Мозаичное панно выполнено из разноцветной смальты, преимущественно использован красный цвет, есть также белый и черные цвета. Панно очень качественно сделано и органично вросло в городскую инфраструктуру, конечно, надо сохранить эту работу", - рассказал Руслан Габлия.

Художник Адгур Дзидзария рассказал, что тематика мозаичного панно связана с историческим событием – Лыхненским восстанием. К столетию этого события в 1966 году художник Гиви Гергая сделал плакат, и уже на его основе он стал работать над созданием мозаики на набережной Сухума.

Мозаичный всадник на Сухумской набережной
© Sputnik / Илона Хварцкия
Мозаичный всадник на Сухумской набережной

"Я думаю, что всадник отражает образ воина, и автор представил его в эстетике революционности, в рамках официоза, который был тогда", - отметил Адгур Дзидзария.

По воспоминаниям художника, мозаичное панно на набережной Сухума не раз реставрировали, в 80-х годах его завешивали плакатом при проведении уличных  мероприятий.

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В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.

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