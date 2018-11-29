Акция по бесплатной экспресс-диагностике СПИДа и гепатита пройдет в Сухуме

Акция по бесплатной экспресс-диагностике на гепатиты В, С, ВИЧ-инфекцию и инфекции, передающиеся половым путем, приурочена ко всемирному Дню борьбы со СПИДом.

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. Акция по бесплатной экспресс-диагностике на гепатиты В, С, ВИЧ-инфекцию и инфекции, передающиеся половым путем, пройдет в Сухуме в пятницу 30 ноября, рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия главврач Республиканского кожвендиспансера и Центра СПИД Натела Топурия.

"Акция приурочена ко всемирному Дню борьбы со СПИДом, которыйя ежегодно отмечается 1 декабря. Напротив Кожвендиспансера на территории Республиканской больницы с 10:00 до 14:00 будет стоять автомобиль, где будет проводиться бесплатное обследование всех желающих экспресс-методом. Ответы будут даны в течение 20 минут", - сказала Топурия.

Обследование анонимное, результаты конфиденциальные. Помимо этого, добавила главврач, медики проинформируют всех, кто пройдет обследование об этих заболеваниях и объяснят, какие необходимо предпринять действия в случае выявления той или иной инфекции. Для тех, кто плохо переносит подобные процедуры, будет присутствовать психолог.