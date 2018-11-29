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Россия, Иран и Турция осудили применение химоружия в Сирии

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Россия, Турция и Иран в принятом по итогам встречи по Сирии в Астане заявлении осудили применение химического оружия в Сирии.

СУХУМ, 29 ноя — Sputnik. Россия, Турция и Иран осудили применение химоружия в Сирии и потребовали от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проводить профессиональное расследование, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам 11-й международной встречи по Сирии в Астане, сообщает РИА Новости.

"Решительно осудили применение химического оружия в Сирии, потребовали, чтобы по факту всех сообщений в этой связи Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) как основной международный компетентный орган, устанавливающий факты применения химического оружия, проводила своевременное и профессиональное расследование в полном соответствии с Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении", — говорится в заявлении.

В столице Казахстана 28-29 ноября проходит очередной раунд переговоров по сирийскому урегулированию.



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