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Традиционные японские ритуальные праздники Райхосин

ЮНЕСКО внесла регги и японский праздник Райхосин в список нематериального наследия

© Фото: Agency of Cultural Affairs (Japan)
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Список нематериального культурного наследия человечества пополнился, в него, в частности, вошли музыкальное направление регги, ирландский хоккей и японский праздник Райхосин.

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. Сформировавшееся на Ямайке музыкальное направление регги и херлинг – ирландская разновидность хоккея на траве — включены в список нематериального культурного наследия человечества, сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter ЮНЕСКО.

Логотип ЮНЕСКО
© AFP 2018 / MAL LANGSDON / POOL
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На сайте организации отмечается, что музыка регги, родившаяся на Ямайке, "сначала являлась голосом маргинальных слоев, однако сегодня охватывает различные круги общества вне зависимости от пола, этнической и религиозной принадлежности".

Известный уже около двух тысяч лет и "прочно присутствующий" в ирландской мифологии херлинг "сегодня считается важной частью ирландской культуры и играет центральную роль в продвижении здорового образа жизни, командного духа и терпимости".

Помимо регги и херлинга, в четверг к списку нематериального культурного наследия ЮНЕСКО также присоединились "древний вид" грузинского единоборства Чидаоба, "поощряющий здоровый образ жизни и играющий важную роль в межкультурном диалоге", и традиционные японские ритуальные праздники Райхосин, которые "позволяют японцам, особенно детям, сформировать личность, развить чувство принадлежности к своему сообществу и укрепить связи друг с другом".

Новенькие в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО

Ранее в среду в список нематериального культурного наследия человечества вошли искусство парфюмерии во французской коммуне Грас, где происходит действие известного романа "Парфюмер", а также процесс набивки тканей и окрашивания индиго в Европе (Австрии, Чехии, Германии, Венгрии, Словакии), сбор дубровника на горе Озрен (Босния и Герцеговина), искусство сухой кладки стен (Хорватия, Кипр, Франция, Греция, Италия, Словения, Испания, Швейцария), фестиваль Паррандас в центральной части Кубы, лечебные ванны лам-врачевателей по тибетской науке об исцелении Сова Ригпа (Китай), праздник в честь иконы Божьей Матери Будславской (Белоруссия), эпос, народные предания и музыка в исполнении легендарного персонажа — деда Коркуда (Азербайджан, Казахстан, Турция), народные напевы Меджимурья (Хорватия).



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