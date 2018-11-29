ЮНЕСКО внесла регги и японский праздник Райхосин в список нематериального наследия

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. Сформировавшееся на Ямайке музыкальное направление регги и херлинг – ирландская разновидность хоккея на траве — включены в список нематериального культурного наследия человечества, сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter ЮНЕСКО.
На сайте организации отмечается, что музыка регги, родившаяся на Ямайке, "сначала являлась голосом маргинальных слоев, однако сегодня охватывает различные круги общества вне зависимости от пола, этнической и религиозной принадлежности".
Известный уже около двух тысяч лет и "прочно присутствующий" в ирландской мифологии херлинг "сегодня считается важной частью ирландской культуры и играет центральную роль в продвижении здорового образа жизни, командного духа и терпимости".
Помимо регги и херлинга, в четверг к списку нематериального культурного наследия ЮНЕСКО также присоединились "древний вид" грузинского единоборства Чидаоба, "поощряющий здоровый образ жизни и играющий важную роль в межкультурном диалоге", и традиционные японские ритуальные праздники Райхосин, которые "позволяют японцам, особенно детям, сформировать личность, развить чувство принадлежности к своему сообществу и укрепить связи друг с другом".
Новенькие в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО
Ранее в среду в список нематериального культурного наследия человечества вошли искусство парфюмерии во французской коммуне Грас, где происходит действие известного романа "Парфюмер", а также процесс набивки тканей и окрашивания индиго в Европе (Австрии, Чехии, Германии, Венгрии, Словакии), сбор дубровника на горе Озрен (Босния и Герцеговина), искусство сухой кладки стен (Хорватия, Кипр, Франция, Греция, Италия, Словения, Испания, Швейцария), фестиваль Паррандас в центральной части Кубы, лечебные ванны лам-врачевателей по тибетской науке об исцелении Сова Ригпа (Китай), праздник в честь иконы Божьей Матери Будславской (Белоруссия), эпос, народные предания и музыка в исполнении легендарного персонажа — деда Коркуда (Азербайджан, Казахстан, Турция), народные напевы Меджимурья (Хорватия).