Спасительная ветка: мужчину унесло течением реки в Гудаутском районе

Река Мчишта в Гудаутском районе вышла из берегов в результате сильного ливня в четверг 29 ноября.

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Мужчину унесло течением реки Мчишта в селе Отхара, он удержался за ветку дерева и сумел дождаться спасателей, рассказал корреспонденту Sputnik замминистра по Чрезвычайным ситуациям Абхазии Сатбей Гиндия в четверг 29 ноября.

"В районе Форелевого хозяйства мужчина пытался вброд перейти реку Мчишта, которая вышла из берегов. Его унесло течением. Пострадавший успел схватиться за ветку дерева и дождался приезда спасателей", - сказал Гиндия.

На экстренный вызов выехали сотрудники гудаутского отделения МЧС Абхазии. Мужчину удалось вовремя вытащить из воды и оказать необходимую помощь.