Карту архитектурных памятников Галского района представили в Абхазии

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Презентация научного проекта "Карта памятников и достопримечательностей Галского района" прошла в Сухуме 29 ноября.

В течение трех месяцев лета группа абхазских волонтеров занималась изучением архитектурных и исторических памятников Галского района. Главная задача – создать карту историко-культурных объектов.

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"Проект осуществлялся под руководством Центра гуманитарных программ Абхазии. Всего мы осуществили семь поездок по различным областям Галского района, нам удалось собрать фото- и видеоматериалы, а также зафиксировать крепостные сооружения, культовые храмы, архитектурные и промышленные объекты", - рассказал один из авторов проекта, старший научный сотрудник Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Шандор Кайтан.

По словам историка и участницы исследований Инны Журавлевой, идея изучить и зафиксировать исторические объекты Галского района появилась неслучайно. Именно этот район Абхазии, по мнению волонтеров, наименее изучен с исторической и археологической точки зрения.

"Этот район практически не изучен. Когда мы решили поехать в экспедицию, мы столкнулись с информационной проблемой. То есть все источники об археологических объектах были на грузинском языке либо их не было вообще. Поэтому практически каждый объект мы изучали заново и сравнивали с показателями абхазских ученых", - рассказала историк.

© Фото : предоставленно Инной Журавлевой Карта достопримечательностей города Гал

Наиболее интересным объектом для изучения археологами стало село Хьяцха (Чубурхинджи) Галского района, где волонтеры обнаружили сохранившийся до нашего времени храм рода Акиртава. Во дворе храма под деревянным навесом и сегодня хранятся иконы православных святых, что указывает на то, что местные жители продолжают чтить традиции своих предков, подчеркнули археологи.

"Также во дворе храма мы обнаружили инвентарь ритуального назначения, глиняные кувшины для вина. Позже местные жители нам рассказали, что люди, которые покидали свои дома после Отечественной войны народа Абхазии, приносили эти ритуальные кувшины к храму, так как по обычаям нельзя было оставлять их без охраны", - рассказала Журавлева.

Всего за три месяца волонтерам удалось зафиксировать на карте 20 объектов архитектуры и 10 городских и сельских монументов Галского района.

"Эта карта полностью нарисована от руки при помощи GPS данных. Мы также решили зафиксировать не только исторические архитектурные объекты, но и городские здания, деревянные постройки, которые представляют историческую ценность. И все эти объекты были нанесены на карте в виде иконок, чтобы даже человек, который ни разу там не был, смог увидеть, как примерно выглядит этот объект, и проложить маршрут к нему", – отметила историк.

В дальнейшем "Карта памятников и достопримечательностей Галского района" будет передана в Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия для того, чтобы локализовать все историко-архитектурные объекты и в будущем предоставлять карту исследователям и археологам для более подробного изучения исторических объектов. Однако, по мнению волонтеров, проект необходимо использовать осторожно, так как материал может попасть в руки "черным" археологам, которые используют данные в собственных целях.

"При изучении археологических объектов мы зачастую сталкиваемся с тем, что на их месте проводили несанкционированные раскопки. Такие неконтролируемые действия могут привести к тому, что все значимые объекты историко-культурного наследия могут быть вывезены за пределы Абхазии и просто исчезнуть. А это приведет к серьезным последствиям, история Абхазии может быть попросту переписана другими людьми на свой лад", - отметил участник проекта, сотрудник Абхазского государственного музея Дмитрий Счастный.

В конце презентации, авторы проекта выразили инициативу о создании социального ролика для привлечения населения районов Абхазии к охране историко-культурных объектов. Волонтеры также планируют обратиться к правительству Абхазии с официальным письмом об установлении санкций за проведение нелегальных раскопок в исторических местах республики.