В Китае запретили опыты с генной модификацией людей

В Китае запретили эксперименты с людьми в области генной модификации, после заявления ученого о рождении первых в истории генномодифицированных девочек-близняшек.

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. Заместитель министра науки и технологий Китая Сюй Наньпин заявил, что министерство поручило приостановить все исследования, связанные с редактированием ДНК эмбриона после того, как китайский ученый Хэ Цзянькуй заявил о рождении первых в истории генномодифицированных девочек-близняшек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CCTV.

"Это противозаконно и идет вразрез с этическими нормами. Это неприемлемо", — заявил чиновник в интервью телеканалу. Замглавы ведомства подчеркнул, что в настоящее время приостановлены "все исследования соответствующих лиц".

Хэ Цзянькуй на этой неделе шокировал мировую общественность заявлением о рождении младенцев, ДНК которых была модифицирована так, что их организм сможет противостоять заражению ВИЧ, и подвергся серьезной критике, как со стороны коллег-ученых, так и со стороны властей. Государственный комитет КНР по делам здравоохранения и планового деторождения уже инициировал соответствующее расследование.

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Ученый утверждает, что он участвовал в первом в истории человечества изменении ДНК эмбриона. На конференции в Гонконге, которая была посвящена именно вопросам изменения генов человека, он подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию, что в его эксперименте участвовали семь пар-добровольцев, он изменил эмбрионы этих пар во время репродуктивного лечения. К настоящему моменту лишь одна беременность принесла результаты, две девочки-двойняшки Нана и Лулу появились на свет в этом месяце абсолютно здоровыми.

Выступая в оправдание своей работы, он заявил, что несмотря на все успехи, которых удалось добиться в лечении ВИЧ за последние годы, это заболевание все же остается в списке первых 10 причин смертности в целом ряде стран, в частности, в развивающихся.

Отвечая на обвинения из зала в "безответственности" и нарушении этики, он отметил, что "люди с ВИЧ нуждаются в помощи, мы должны проявить сострадание к миллионам семей, которые борются с этим заболеванием, и, если у нас есть технологии, чтобы эту помощь оказать раньше, тогда мы сможем спасти большее число людей".