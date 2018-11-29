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Волны, архивное фото

После дождика в четверг: в соцсетях рассказали о наводнениях в Сочи

© Sputnik / Владимир Вяткин
Новости
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По сообщению Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, в Сочи до 30 ноября действует экстренное предупреждение.

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Обильные осадки, выпавшие в Сочи 28 ноября, привели к подтоплению нескольких районов.

За последние сутки в нескольких районах Сочи из берегов вышли реки. Это привело к подтоплению улиц, кое-где смыло участки дорог.

"После дождика, в четверг", - так охарактеризовал ситуацию на улице Днепропетровская Лазаревского района пользователь @i_see_now, где река Псезуапсе смыла дорогу. Впрочем, описание на кадрах, которые он выложил в сеть, не такие радужные. "Все как обычно", - сетует автор.

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Публикация от @i_see_now

В результате ливней из берегов вышла даже маленькая речка под названием "Сочи". "Наступила осень, и наша маленькая речушка вот так шевелится", - делится с подписчиками эмоциями пользователь @ka.rl192.

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Публикация от Карлин Артем (@ka.rl192)

Тем временем Роза Хутор уже подготовился к Новому году. Курорт настолько замело снегом, что подъемники ушли "на отдых".

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Публикация от СОЧИ | АДЛЕР | КРАСНАЯ ПОЛЯНА (@sochi_live)

Популярными в сети стали кадры из "МореМолла", на которых видно, как разбушевалась река Сочи. Но на официальной странице торгового центра отмечают, что "в ТРЦ "МореМолл" тепло и сухо".

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Публикация от МореМолл (@sochi_moremall)

Шквалистый ветер буквально сносил сегодня людей на улицах Новороссийска.

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Публикация от @elnara_nov

По сообщению @sochi_live 29 ноября в Новороссийске ввели чрезвычайный режим из-за ураганного ветра, а занятия в школах отменены.

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Публикация от СОЧИ | АДЛЕР | КРАСНАЯ ПОЛЯНА (@sochi_live)

Погода нанесла ущерб и природной достопримечательности "33 водопада" в Лазаревском районе Сочи.

"Силами сотрудников Сочинского национального парка уже начаты восстановительные работы. Завершить их планируется в ближайшее время",- сообщается на официальной странице Сочинского национального парка в Facebook.

От последствий природной стихии пострадало также село Татьяновка в Лазаревском районе. На видео видны разрушенные сооружения и подтопленные жилые дома.

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Публикация от СОЧИ | АДЛЕР | КРАСНАЯ ПОЛЯНА (@sochi_live)

Разгул стихии в Сочи пришелся на вечер 28 ноября. В результате ливневых дождей из берегов вышли реки Псезуапсе, Бзогу, Сочи. Локальные подтопления произошли в Лазаревском районе и селе Татьяновка. За ночь в Сочинском районе было повалено около 30 деревьев. В общей сложности для ликвидации ситуации были задействованы 32 единицы специальной техники и 200 специалистов МЧС по Краснодарскому краю.

По сообщению Администрации Сочи на 29 ноября, около 1000 спасателей и 429 единиц техники находятся в готовности в случае экстренной ситуации. На вечер 29 ноября наблюдается улучшение погодных условий, обещанных смерчей в море замечено не было, однако экстренное предупреждение Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю действует до 30 ноября.

По данным Сочинского городского управления гражданской обороны и защиты населения обильные осадки последних дней не вызвали чрезвычайных ситуаций.



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