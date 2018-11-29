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Актеры сериала Игра Престолов

Создатели "Игры престолов" сняли специальный эпизод с умершими героями

© AP Photo. Willy Sanjuan
Новости
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Специальный эпизод "Игры престолов", в котором снялись актеры из разных сезонов, станет бонусом к финальному восьмому сезону сериала.

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. Американский телеканал HBO, занимающийся созданием "Игры престолов", подтвердил, что был снят специальный эпизод, где появятся актеры из прошлых сезонов, среди которых будет Шон Бин в роли Неда Старка, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Entertainment Weekly.

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По данным издания, эпизод был снят ранее в этом году в Белфасте. Помимо Неда Старка в специальной серии может появиться и Кхал Дрого. Джейсон Момоа, исполнявший роль Кхала в первом сезоне, был в Белфасте во время съемок эпизода.

Однако сообщается, что телеканал не планирует показывать эпизод в эфире. Он войдет в новое издание всех сезонов "Игры престолов", которое HBO выпустит в 2019 году, но уже после окончания сериала.

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

"Игра престолов" получила всеобщее признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала, который стал одним из самых популярных в истории, получили 38 престижных премий "Эмми".



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