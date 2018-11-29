В Instagram появились новые функции для слабовидящих

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. В Instagram появились функции, облегчающие использование соцсети слабовидящим, сообщает РИА Новости со ссылкой на блог компании.

© Sputnik / Григорий Сысоев Стал известен самый популярный пользователь Instagram

Одна из функций благодаря специальной технологии позволяет распознавать, какие объекты изображены на фотографиях, и перечислять их вслух.

Кроме того, при добавлении фото появилась возможность составить его описание, которое будет озвучено при просмотре слабовидящим пользователем.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Instagram будет бороться с лайками, комментариями и подписчиками, которые были добавлены автоматически с помощью сторонних приложений.

Отмечалось, что компания создала технологию, которая позволяет обнаруживать аккаунты, пользующиеся подобными сервисами, и удалять их автоматическую активность. При этом отмечается, что пользователи соцсети будут получать уведомления об удалении автоматически полученных лайков, комментариев и подписчиков.