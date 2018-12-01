Путин выразил благодарность Эрдогану за решение "проблемных" вопросов

СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Владимир Путин поблагодарил президента Турции Тайипа Эрдогана за оперативное решение проблемных вопросов, которые пока не удавалось снять, и назвал Анкару надежным для Москвы партнером.
"Я благодарю вас за то, что после нашей недавней встречи в Стамбуле мы видим импульсы по тем вопросам, которые еще подлежат решению", — обратился Путин к своему турецкому коллеге в ходе встречи "на полях" саммита G20.
"Турция еще раз подтвердила независимый характер своей внешней политики и надежность как партнера", — отметил президент России.
Из-за отсутствия переводчика английский стал языком переговоров Путина и Эрдогана. Наш переводчик сначала переводил с русского на английский, а турецкий с английского на турецкий. Надеемся, смысл не потерялся pic.twitter.com/xdqWiexbT4— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 1 декабря 2018
По словам Путина, "это в интересах наших национальных экономик, в интересах энергетической безопасности всей Европы". Президент также отметил,что у России и Турции есть много других областей для сотрудничества.© Sputnik / Михаил КлиментьевОфициальный визит президента РФ В. Путина в Аргентину. День второй