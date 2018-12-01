Путин выразил благодарность Эрдогану за решение "проблемных" вопросов

Ранее во время визита в Стамбул Владимир Путин принял участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток".

СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Владимир Путин поблагодарил президента Турции Тайипа Эрдогана за оперативное решение проблемных вопросов, которые пока не удавалось снять, и назвал Анкару надежным для Москвы партнером.

"Я благодарю вас за то, что после нашей недавней встречи в Стамбуле мы видим импульсы по тем вопросам, которые еще подлежат решению", — обратился Путин к своему турецкому коллеге в ходе встречи "на полях" саммита G20.

"Турция еще раз подтвердила независимый характер своей внешней политики и надежность как партнера", — отметил президент России.