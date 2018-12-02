Расчистить подвал и вызвать специалистов: как избавиться от скорпионов

Милана из Сухума спрашивает: Скажите, пожалуйста, как можно избавиться от скорпионов в доме?

Бадрак Авидзба, Sputnik: Главный санитарный врач города Сухум Алла Беляева рассказала, что избавиться от скорпионов химическим способом достаточно тяжело, так как они очень устойчивы к препаратам, которые применяются против насекомых.

По словам Аллы Беляевой, для того чтобы избавиться от скорпионов, нужно вызвать сотрудников отдела профилактической дезинфекции, позвонив по номеру +7 840 226 10 46.

"Обращаю внимание на то, что, как правило, скорпионы производят выплоды там, где есть какие-то стройматериалы. Возможно, в подвалах сложены доски, вещи или что-то, что не используется. В первую очередь, если люди хотят избавиться от скорпионов, нужно расчистить подвал и территорию вокруг дома", - отметила Беляева.

Если возле дома и в подвале не будет убрано, то сотрудники отдела профилактической дезинфекции не смогут провести эффективную обработку, заметила она.

"Мы не сможем нормально обработать, скорпионы спрячутся в строительных материалах и выживут, поэтому, в первую очередь, нужно расчистить все неиспользуемые помещения", - сообщила Алла Беляева.

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