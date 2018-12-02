Путин рассказал об общении с Трампом на полях саммита G20

Российский президент Владимир Путин сообщил, что "на ногах" пообщался с американским коллегой Дональдом Трампом во время саммита G20.

СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 рассказал, что пообщался с Дональдом Трампом "на ногах", сообщает РИА Новости.

По словам российского лидера, он в двух словах ответил на вопросы американского коллеги по поводу инцидента в Черном море.

"У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня — своя, мы остались при своем мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента", — сказал российский лидер.

Путин выразил сожаление, что не удалось полноценно пообщаться с американским президентом. Он отметил, что эта встреча давно назрела.

По словам главы российского государства, это связано с вопросами стратегической стабильности, особенно после того, как Трамп объявил о намерении США выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности.

Комментируя причины отказа президента Соединенных Штатов от полноценных переговоров, Путин отметил, что его коллега "опытный и взрослый человек" и вряд ли чего-то опасается.

© Sputnik / Sergey Guneev Трамп отменил встречу с Путиным на полях саммита G20

Президент России напомнил, что первоначально было запланировано провести двустороннюю встречу в Париже, в ходе торжеств по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, однако эту встречу отменили, не желая разрушать график работы в рамках памятных мероприятий, "чтобы не создавать проблем для хозяев" при том, что участвовало очень много гостей.

"Перенесли на Буэнос-Айрес. Но, к сожалению, столкнулись с этой провокацией в Черном море", — сказал Путин, высказав предположение, что именно по этим соображениям США сочли целесообразным не проводить встречу.

При этом российский лидер выразил надежду, что встреча с Трампом состоится, когда США будут готовы. Путин подчеркнул, что не ставит каких-либо предварительных условий для этих переговоров.

Встреча Путина с Трампом планировалась "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Аргентине. Предполагалось, что главы государств обсудят двустороннюю проблематику, в том числе вопрос, как вывести из тупика российско-американские отношения.

Однако накануне саммита президент США отменил встречу из-за инцидента в Керченском проливе, где российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, которые нарушили госграницу.

Американские СМИ предположили, что причиной отмены встречи Путина и Трампа могло быть расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. Он ведет разбирательство по якобы имеющимся связям американского президента с Россией, наличие которых опровергают как в Кремле, так и в Белом доме.