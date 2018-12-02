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Под прикрытием: Сухумский ботанический сад готовится к зиме

© Sputnik /
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О том, как Сухумский ботанический сад готовится к холодам, какие из растений особенно чувствительны к холоду, и как их спасают от "суровой" абхазской зимы, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Сухумском ботаническом саду полным ходом идет подготовка к зиме. Это ежегодная процедура, которая начинается поздней осенью. Деревья формуют, кустарники обрезают, вырезают ветки, убирают самосевы - молодые растения, выросшие из осыпавшихся семян. Но это не все.  

В Абхазии не бывает суровых зим, но, тем не менее, многие растения нуждаются в теплой зимней "одежке".

© Sputnik /
Подготовка Ботанического сада к зиме

Как рассказала  замдиректора по научно-производственной деятельности Института ботаники Евдокия Лакоба, на зиму менее морозоустойчивые растения связываются и укрываются специальным материалом фирмы "Агротекс". На вид материал кажется тонким, но он хорошо выдерживает мороз и растение дышит. Это важно.  

Среди "обитателей" сада особенные мерзляки – это молодые пальмы; "пожилые" растения, которым около ста лет; а также экземпляры, не приспособленные для субтропической зимы. Их все укрывают, в первую очередь. Особого ухода требует и единственная в Сухумском ботаническом саду пальма Ливинстона.

"Она нашу зиму не выдерживает",  – объясняет  Евдокия Лакоба. 

В то же время саговники, которые выдерживают температуру до 7-8 градусов мороза, в Ботаническом саду тоже укрывают. Лучше не рисковать, уверены специалисты. По словам Евдокии Лакоба, есть много факторов, которые могут отрицательно сказаться на растении. Это микроклимат, ветер и резкое понижение температуры. Даже травянистым растениям нужны утеплители, но уже не синтетические, а природные - хвоя и листва.

© Sputnik /
Подготовка Ботанического сада к зиме

Все тропические растения, которые летом радуют глаз посетителей сада, зимой заносят в теплицу. Более 200 редких экземпляров делят небольшую комнату площадью в 50 квадратных метра, которая отапливается электрическим обогревателем.

"Теплица – это одно название. Наши теплицы полностью разрушены после войны. Эту же теплицу мы на свои средства восстановили. Здесь более или менее тепло", - рассказала Лакоба.

Подготовку к зиме замдиректора по научно-производственной деятельности Института ботаники, называет обычной рутинной работой. Но без нее никак.

© Sputnik /
Подготовка Ботанического сада к зиме

"Мы страхуем себя, потому что зима может быть холодной. Года четыре-пять назад выпало много снега. Парк тогда понес большой урон. Снег у нас тяжелый и ветки растений ломаются. Пострадали особенно бамбуки. Раньше во времена Советского союза у нас было много рабочих, и весь бамбук стягивали, сейчас, к сожалению, мы это делать не можем", – добавила Евдокия Лакоба. 

Всего в Сухумском ботаническом саду укрывают на зиму более 50 растений. На данный момент работники сада занесли все тропические растения в теплицу, укрыли пальмы и саговники. Остались работы по обрезке кустарников и уборке самосевов.



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