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Путин и Эрдоган согласовали действия по демилитаризации сирийского Идлиба

© Sputnik / Михаил Климентьев
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились создать в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону.

СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече на полях G20 подтвердили договоренность по сирийскому Идлибу и согласовали дальнейшие шаги, направленные на то, чтобы уважать договоренность по созданию демилитаризованной зоны, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

© AFP 2018 / RAMI AL SAYED
Турецкий чиновник о ситуации в Идлибе: все очень непросто

Министр сообщил, что в последний день сессии "Группы двадцати" президент России и лидер Турции подтвердили договоренность по Идлибу.

"Было отмечено, что, несмотря на активные, последовательные действия наших турецких коллег, все-таки далеко не все экстремисты подчинились требованию освободить двадцатикилометровую демилитаризованную полосу. Согласовали дальнейшие шаги, направленные на то, чтобы уважать договоренность по созданию такой демилитаризованной полосы, но одновременно предпринимать меры, чтобы экстремисты не пытались саботировать эту важнейшую договоренность, которую все приветствовали", — заявил Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.



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