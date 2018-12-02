"Территория действия": абхазская делегация приняла участие в молодежном форуме

Международный молодежный форум 6.0 "Территория действия", в котором приняли участие более тысячи молодых людей, прошел в Санкт-Петербурге в субботу 1 декабря.

СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Делегация из Абхазии приняла участие в Международном молодежном форуме, который прошел в Санкт-Петербурге в субботу 1 декабря, рассказала консультант Совета молодых дипломатов при МИД Абхазии Мадина Зухба.

"В этом году в работе форума по приглашению председателя Комитета молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями Санкт-Петербурга принимали участие зампредседателя Совета молодых дипломатов при МИД Абхазии Виктория Малания, консультант Совета молодых дипломатов Мадина Зухба и директор фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба", - рассказала Зухба.

Основным объектом внимания форума в этом году, по ее словам, стали вопросы выбора траектории профессионального и личностного развития молодого человека, новый формат образования в условиях социальных и экономических изменений.

Директор фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба представил участникам форума доклады о влиянии социальных медиа на сохранение природного наследия Абхазии и возможности общественной активности в политике малых дел.

"Слушателям было интересно узнать о специфике соцсетей, как с помощью них начинать свою деятельность, - отметил Тенгиз Тарба. - Я им объяснял алгоритм социальных сетей, и чего возможно добиться при корректной работе. Также я рассказал об акциях нашего фонда, как социальные сети помогают нам собирать людей на субботники или на сбор средств по сохранению пальм от долгоносика. То есть, конкретные примеры того, как социальные сети становились реальным механизмом по решению проблем в Абхазии".

Санкт-Петербургский Молодежный форум - крупнейшая интерактивная площадка в России для самореализации, обмена опытом и коммуникации. В рамках форума представители молодежи Санкт-Петербурга, других регионов России и иностранных государств вовлекаются в творческую коммуникацию и позитивный нетворкинг с известными общественными деятелями, лидерами мнений, представителями корпоративного сектора, сферы предпринимательства и государства, деятелями науки, состоявшимися профессионалами и признанными экспертами.