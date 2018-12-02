Вечер юных виртуозов: фестиваль "Сoncerto grosso" прошел в Сухуме

Сария Кварацхелия, Sputnik

Вечер классической музыки проходил в Сухуме в воскресенье 2 декабря при аншлаге. Свободных мест в Абхазской государственной филармонии не было. Обычно концерты классической музыки не собирают полный зал. Но не в этом случае. Фестиваль "Сoncerto grosso" проходит ежегодно уже девять лет, за это время он успел обзавестись многочисленными поклонниками.

© Sputnik / Фестиваль классической музыки "Сoncerto grosso"

Как выяснилось, "Сoncerto grosso" привлекает внимание не только взрослых, но и детей.

"Мама, смотри, как девушка красиво пальчиками играет на пианино", –восторгается девочка лет четырех.

Юную зрительницу зовут Ева-Мария. На фестивале "Сoncerto grosso" она не впервые. Ева-Мария сама занимается музыкой, ее педагог - Заслуженная артистка Абхазии, директор Сухумского музыкального училища Нинель Бжания. Наверное, этим и объясняется страсть малышки к классической музыке.

На фестивале прозвучали произведения мировой классики, специально написанные для солистов с оркестром. В частности, фортепианные концерты Баха, Бетховена, Моцарта, Шостаковича и Мендельсона.

В этом году в "Сoncerto grosso" участвовали 12 юных абхазских музыкантов. Все они победители и лауреаты республиканских и международных музыкальных конкурсов. Они делили сцену с Государственным камерным оркестром под управлением Заслуженного артиста Абхазии Давида Терзяна. Перед молодыми артистами стояла непростая задача – соответствовать уровню мастеров. Кажется, им это удалось.

"Мы безумно счастливы, что у нас удачно прошел фестиваль, – призналась после концерта руководитель проекта "Сoncerto grosso" Нинель Бжания. –Дети показали свое мастерство. Надеюсь, педагоги довольны. Где-то есть наши маленькие секреты, которые мы будем обсуждать с участниками фестиваля".

Своя публика

Нинель Бжания отметила, что на IX фестиваль "Сoncerto grosso" пришло много людей.

"Мы начинали с полупустых залов, но на сегодняшний день у нас не мало любителей классической музыки. Тем более, когда ее играют совершенно юные абхазские музыканты. Надеюсь, у них большое будущее, они покорят не одну вершину. Надеюсь, они будут учиться музыке и дальше и станут нашими коллегами", – отметила она.

© Sputnik / Фестиваль классической музыки "Сoncerto grosso"

Нинель Бжания уверена, что классическая музыка способна воспитать поколение интеллигентных, умных и любящих свою родину людей.

Зрители тоже не остались равнодушными от фестиваля "Сoncerto grosso" .

"Безумно понравилась игра молодых музыкантов. Не в первый раз приходим. Мы их большие поклонники. Ребята молодцы, трудяги. Успехов им", – пожелала зрительница Светлана из Сухума.

Фестиваль "Сoncerto grosso" учрежден Сухумским музыкальным училищем при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.