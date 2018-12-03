Адвокаты украинских моряков пытаются добиться признания их военнопленными

Защита арестованных после инцидента в Черном море украинских моряков пытается представить их военнопленными, несмотря на то, что статус военнопленного применим только в ситуации международного военного конфликта.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Защита арестованных после инцидента в Черном море украинских моряков прилагает все усилия, чтобы добиться признания их военнопленными, заявил адвокат члена экипажа украинского корабля "Яны Капу" Юрия Будзило Айдер Азаматов, сообщает РИА Новости.

"Если они будут военнопленными, то нельзя будет применить нормы национального законодательства Российской Федерации, а должны применить нормы международного права. И это будет влиять на их дальнейшее содержание", — сказал он в эфире украинского телеканала NewsOne.

При этом член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди ранее заявила, что украинские военные моряки, корабли которых нарушили государственную границу России и были задержаны у берегов Крыма, не являются военнопленными, как это пытаются представить киевские власти, поскольку это противоречит третьей Женевской конвенции 1949 года: статус военнопленного применим только в ситуации международного военного конфликта.

© Foto / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым Украинский омбудсмен получила от российской коллеги данные о задержанных моряках

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.