Стало известно, где в России самые высокие зарплаты

Исследование по уровню и распределению зарплат в регионах России показало, где в стране самые высокие и самые низкие заработные платы.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Cамые высокие зарплаты в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Hенецкой АО, самые низкие – в национальных республиках, таких как Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также в ряде субъектов ЦФО, свидетельствуют результаты исследования заработков в российских регионах в 2017 году, сообщает РИА Новости.

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Агентство РИА Рейтинг провело исследование по уровню и распределению зарплат в регионах России и составило рейтинг. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей и доля низкооплачиваемых, заработок которых менее 15 тысяч рублей в месяц, а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

В целом по России 4,4% работников могут похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 100 тысяч рублей в месяц, и за год их доля увеличилась примерно на 0,3 процентного пункта. Такая зарплата почти в любой ситуации обеспечивает средний достаток для работника, а зачастую можно даже говорить о высоком финансовом благополучии при таком уровне оплаты труда. Для сравнения, медианная зарплата (половина людей получает зарплату ниже этой величины, а половина выше) в 2018 году, по оценкам РИА Рейтинг, составляла 26,9 тысяч рублей в месяц.

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При этом лишь 17 регионов характеризуются долей высокооплачиваемых работников выше среднероссийского значения. В половине регионов значение данного показателя составляет менее 1,6%.

Лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. В Ямало-Hенецком автономном округ (лидер рейтинга) более 27% работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, а годом ранее таких было менее 24%. При этом доля занятых с низкими зарплатами составляет лишь 1,5%, что является третьим результатом (еще меньше низких зарплат на Чукотке и в Магадане). Вторую строчку занял Чукотский автономный округ, где 26% работающих получает более 100 тысяч в месяц. На третьей – строчке по доле высоких зарплат расположился Hенецкий АО, а четвертой стала Магаданская область.

В 2017 году Москва была на третьем месте, а теперь переместилась на пятую позицию с результатом 17,6%. Всего в девяти регионах данная доля превышает 10%. Помимо вышеназванных пяти еще в четырех субъектах России хотя бы один работник из десяти имеет официальную зарплату выше 100 тысяч рублей: Сахалинская область – 12,7%, Ханты-Мансийский АО – Югра – 12,7%, Камчатский край – 11,7% и Республика Саха (Якутия) – 11,5%.