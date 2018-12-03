Трамп: Китай согласился снизить пошлины на автомобили из США

Пошлины на автомобили из США, которые на данный момент составляют 40 процентов, могут быть снижены, заявил американский президент Дональд Трамп.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай согласился "снизить и убрать" пошлины на автомобили из США, сообщает РИА Новости.

В своем микроблоге в Twitter Трамп отметил, что сейчас пошлины составляют 40 процентов.

© AFP 2018 / FRED DUFOUR США не будут поднимать пошлины в отношении Китая

Весной этого года между Пекином и Вашингтоном началась торговая война: с начала апреля США вводили торговые пошлины, а Китай соразмерно отвечал на них, несмотря на достигнутые в мае договоренности. Недовольство Вашингтона вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам американских властей, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Пекина.

Одним из шагов КНР стало также одновременное повышение сборов на автомобили из США до 40 процентов и снижение тарифов на остальные иностранные автомобили до 15 процентов.

Однако ситуация изменилась на прошедших выходных, когда на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе председатель КНР Си Цзиньпин и Трамп договорились наладить отношения между странам и не вводить новые пошлины с января, а также обсудить отмену введенных ранее.