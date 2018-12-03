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Более трех миллионов автомобилей проехало по Крымскому мосту с момента открытия

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Новости
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Более трех миллионов транспортных средств проехало по Крымскому мосту в обе стороны с момента открытия движения по нему.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Более 3,3 миллиона автомобилистов проехали по мосту через Керченский пролив с момента его открытия, сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр "Крымский мост".

"В ноябре по Крымскому мосту проехали 243 385 транспортных средств в обе стороны, почти четверть из них – грузовые автомобили. В общей сложности с момента открытия движения новой трассой через Керченский пролив воспользовались более 3,3 млн автомобилистов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что среднесуточная интенсивность движения в ноябре составила около 8,1 тысячи транспортных средств. Общий трафик по направлениям – на Тамань или в Крым – распределяется практически равномерно. В грузовом движении преобладает крымское направление.

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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"За месяц по мосту проехало более 58 тысяч грузовиков (в Крым – более 30,5 тысяч грузовых транспортных средств). Это почти 24% от общего потока. Среднесуточная интенсивность грузового движения – более 1,9 тысяч автомобилей, что выше, чем в предыдущий месяц, на 12%", — сказано в сообщении.

При этом движение на протяжении всего месяца осуществлялось в штатном режиме, без ограничений. При неблагоприятных погодных условиях проводится превентивная обработка дорожного полотна.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.



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