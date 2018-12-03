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Запуск ракеты

Вьетнам запустит на орбиту исследовательский спутник

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Спутник наблюдения Земли будет исследовать качество воды в прибрежных районах, обнаружение рыбных ресурсов и наблюдение за изменениями в океане.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Вьетнам в начале 2019 года намерен запустить на орбиту собственный спутник наблюдения Земли, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Viet Nam News.

© Sputnik / Anton Denisov
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Национальный космический центр Вьетнама сообщил, что запуск спутника MicroDragon запланирован на 17 января. MicroDragon вместе с шестью японскими спутниками будут запущены с ракетой "Эпсилон-4" с японского космодрома Утиноура.

По данным издания, в конструировании спутника участвовали 36 вьетнамских инженеров, которые обучались космическим технологиям в японских университетах.

Строительство спутника весом 50 килограмм началось в 2013 году и было завершено в прошлом году. Его цель — мониторинг качества воды в прибрежных районах, обнаружение рыбных ресурсов и наблюдение за изменениями в океане.

Как отмечает газета, ранее инженеры Национального космического центра Вьетнама создали спутник PicoDragon, который был запущен на орбиту в 2013 году. После MicroDragon страна планирует создать еще два спутника LOTUSat-1 и LOTUSat-2.



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