В Катаре заявили о выходе из ОПЕК

Катар намерен сосредоточиться на добыче газа и производстве сжиженного природного газа и заявил о выходе из Организации стран-экспортеров нефти.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Катар заявил о выходе из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби.

© AP Photo. Hasan Jamali С американцами договариваться не о чем: нефть будет дорожать

Отмечается, что страна планирует сосредоточиться на добыче газа и производстве сжиженного природного газа. Производство СПГ планируется повысить с 77 до 110 миллионов тонн в год. Ранее Катар озвучивал планы о запуске до 2024 года четырех новых производственных линий для СПГ. Катар уже - крупнейший экспортер этого вида сырья.

При этом в Дохе подчеркнули, что продолжат выполнять все международные договоренности и отмечают, что решение о выходе из ОПЕК не было политическим и не вызвано разногласиями с другими странами - членами картеля.

После заявлений аль-Кааби мировые цены на нефть замедлили рост.

По состоянию на 9:55 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,49% — до 62,13 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 4,99% — до 53,47 доллара за баррель.

До объявления Катара нефть дорожала на 4,8% и 5,2% соответственно. Оптимизм на нефтяном рынке был вызван новостями о договоренностях России и Саудовской Аравии по соглашению ОПЕК+.

Шестого-седьмого декабря в Вене должна пройти министерская встреча ОПЕК+, посвященная теме сокращения добычи нефти.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) — международное межправительственное объединение, созданное нефтедобывающими государствами для контроля квот добычи сырья.

В ОПЕК входят Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Члены организации контролируют около двух третей мировых запасов нефти, на их долю приходятся до 45% всей мировой добычи и половина экспорта. Россия является наблюдателем.

В 2016 году члены ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились о существенном сокращении добычи сырья. Позже договор продлили до конца 2018-го.

Доля катарской нефти в суммарной добыче картеля в прошлом году составила 1,85%. Доха входила в ОПЕК 57 лет.