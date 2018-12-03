Международный Комитет защиты журналистов призвал освободить Вышинского

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Базирующаяся в США международная организация "Комитет защиты журналистов" обеспокоена ситуацией вокруг руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и ряда других журналистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора программы по Европе и Центральной Азии организации Гульнозу Саид.

"Вызывает большое беспокойство, что такие журналисты, как Кирилл Вышинский, задержанный на Украине, и Роман Сущенко, сидящий в тюрьме в России, а также Станислав Асеев, удерживаемый сепаратистами на восточной Украине, стали жертвами войны между Киевом и Москвой. Мы ранее выражали обеспокоенность по поводу бедственного положения этих журналистов и призывали соответствующие власти отпустить их. Мы продолжим это делать", — сказала она.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

© Sputnik / Стрингер Кирилл Вышинский: есть четкое указание держать меня в тюрьме

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

В Берлине также отметили, что внимательно наблюдают за делом Вышинского. Как заявили в министерстве иностранных дел ФРГ, Германия поддерживает "требование ОБСЕ в отношении украинской стороны об ускорении процесса".

В свою очередь, глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва подверг критике арест Вышинского. По его словам, Лиссабон "осуждает любые акты, которые используются для того, чтобы арестовывать людей из-за их политических взглядов".

К освобождению Вышинского призвала ранее и Европейская федерация журналистов. Как заявил РИА Новости генсек организации Рикардо Гутьеррес, попытки украинских властей оправдать арест журналиста совершенно неубедительны. Гутьеррес подчеркнул, что "работа Вышинского не подходила руководству Украины, и именно поэтому они решили обвинить его в государственной измене и арестовать".