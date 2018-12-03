На МКС планируют печатать органы с помощью российского биопринтера

Первый в истории эксперимент по печати биологических объектов в космосе могут осуществить на российском биопринтере.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Россия обгонит США в проведении эксперимента по печати органов в космосе, если запуск корабля "Союз МС-11" 3 декабря пройдет успешно, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании "Инвитро" (владеет разработчиком биопринтера — лабораторией "3Д Биопринтинг Солюшенс") Александра Островского.

"У США есть аналогичный проект (по печати органов на орбите — ред.), они хотят провести эксперимент в начале 2019 года. Когда наш биопринтер долетит в декабре до МКС, мы их опередим, это уже приоритет страны. Хотелось бы быть первыми, это окрыляет, конечно", — рассказал он.

При этом Островский указал, что в мире есть еще компании, которые занимаются биопечатью.

"Нам бы, конечно, хотелось быть первыми в данной области, возглавить это направление, хотя мы и сейчас уже в тройке по всему миру", — отметил он.

11 октября на МКС должен был отправиться уникальный российский прибор "Орган.Авт" для эксперимента "Магнитный 3D-биопринтер". На нем должны были провести первый в истории эксперимент по печати биологических объектов в космосе. Но из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" аппарат так и не попал на орбитальную станцию. 3 декабря "Инвитро" вновь попытается доставить биопринтер на МКС.