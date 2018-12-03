Порошенко заявил о передислокации подразделений к российской границе

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в рамках военного положения будет проведена передислокация подразделений для "усиления обороны" на границе с Россией, а также анонсировал учения в пограничных областях, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал 112 Украина.

"Пройдет передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны границы, военные учения. В областях, где объявлено военное положение, будут проведены и учебные сборы с резервом первой очереди", — сказал Порошенко.

Верховная рада Украины 26 ноября одобрила указ Порошенко о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней после того, как корабли ВМС Украины нарушили границу России в Черном море и были задержаны российскими кораблями.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Евросоюз принял заявление по инциденту в Черном море

При этом президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией.

Порошенко и ранее утверждал, что Россия якобы развернула около украинской границы большую военную группировку. Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, «что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию».