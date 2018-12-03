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Акция протестов автомобилистов желтые жилеты в Париже

Участники протестов во Франции заблокировали 11 топливохранилищ

© Sputnik / Ирина Калашникова
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В результате массовых протестов движения "желтых жилетов", которые выступают против повышения цен на бензин, было заблокировано 11 топливохранилищ компании Total.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Одиннадцать топливохранилищ французской нефтегазовой компании Total заблокированы участниками протестов во Франции, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер и представителей компании.

Отмечается, что на 75 из 2200 заправочных станций Total наблюдается недостаток топлива.

Массовые протесты движения "желтых жилетов", которые выступают, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Субботняя акция протеста в Париже сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу, были задержаны 412 человек. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика.

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