Ракета-носитель "Союз-ФГ" с тремя членами экипажа стартовала с Байконура

Российский космонавт Олег Кононенко и астронавты из США и Канады, Энн Макклейн и Давид Сен-Жак, как ожидается, проведут на орбите 194 дня.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Ракета "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-11" с тремя членами экипажа стартовала с космодрома Байконур к Международной комической станции, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Григорий Сысоев Экипажи новой миссии на МКС утверждены на Байконуре

На орбиту отправились россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Шарлотт Макклейн. Менее чем через десять минут после старта корабль отделился от верхней ступени ракеты и взял курс на МКС. Стыковка со станцией запланирована на 20:36 мск.

На станции новый экипаж ждут российский космонавт Сергей Прокопьев, немец Александер Герст и американка Серина Ауньён. Планируется, что Кононенко, Сен-Жак и Макклейн проведут на орбите 194 суток.

Изначально запуск планировался на 20-е числа декабря, но после аварии ракеты с предыдущим кораблем "Союз МС-10" 11 октября было решено провести его чуть раньше. Экипаж "десятого" "Союза" — российский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг — не попали на станцию и приземлились через 20 минут после старта.

Возвращение экипажа, сейчас находящегося на МКС, было запланировано до прибытия "Союза МС-11". Но если бы график пусков не изменили, станция на какое-то время могла бы остаться необитаемой.