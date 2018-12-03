В НАТО заявили о мониторинге ситуации в Черном море и поддержке Украины

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. НАТО пристально следит за ситуацией в Черном море, оценивает обстановку и поведение России, продолжит оказывать политическую и практическую поддержку Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, комментируя ситуацию с нарушением российской границы украинскими кораблями, сообщает РИА Новости.

"Грузия и Украина сталкиваются с серьезными вызовами безопасности со стороны России, и мы будем продолжать оказывать обеим странам практическую и политическую поддержку", — сказал Столтенберг в понедельник 3 декабря, отвечая на вопрос о том, какие конкретные меры НАТО может принять в ответ на события вокруг Керченского пролива.

Он анонсировал обсуждение этой темы на переговорах во вторник 4 декабря в Брюсселе с участием грузинского и украинского министров, не раскрыв темы обсуждений. По его словам, НАТО работает с Грузией в вопросах модернизации их сил и укрепления береговой охраны, а также с Украиной для усиления ее военно-морских возможностей. Столтенберг напомнил, что НАТО в последние годы увеличила военное присутствие в Черном море, "у нас стало больше разведки, наблюдения и рекогносцировки".

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"Мы также внимательно следим за ситуацией, мы увеличили наше присутствие и продолжаем призывать Россию отпустить украинских моряков и корабли, соблюдать свободу навигации и право Украины плавать в Керченском проливе и Азовском море", — сказал Столтенберг, указав, что в НАТО "сейчас внимательно оценивают российское военное присутствие".

В понедельник Кремль опроверг утверждения Киева об ограничении судоходства в Керченском проливе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что "там идет достаточно интенсивная международная навигация", "существует определенный порядок технического уведомления портовой администрации порта Керчь", а для обеспечения безопасности с учетом погодных условий иногда принимаются решения о приостановке судоходства, но это обычная мировая практика.

Столтенберг же заявил, что строительство Керченского моста не должно мешать проходу украинских кораблей, на что альянс, как он ожидает, укажет России.

Три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.