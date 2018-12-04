Украина готовит новые санкции против России

В понедельник 3 декабря президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия договора с России о дружбе и сотрудничестве.

СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Предложения генпрокурора Украины Юрия Луценко по введению новых санкций против России переданы на рассмотрение президенту Петру Порошенко и секретарю СНБО Александру Турчинову, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Луценко телеканалу ICTV.

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По мнению Луценко, Киев должен применить "к отдельным физическим и юридическим лицам РФ персональные, специальные экономические и другие ограничительные меры" из-за инцидента в Керченском проливе. В частности, он предложил заблокировать активы российских представителей на территории Украины "до полной деоккупации страны".

"Уверен, что пора положить конец ведению бизнеса россиян в стране", — резюмировал он.

Кроме того, о возможных санкциях против России из-за инцидента в Керченском проливе рассказал директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев, прибывший в Брюссель для участия в переговорах в НАТО.

В частности, дипломат предложил запретить российским кораблям заходить в европейские порты. По его мнению, ограничения также следует ввести в отношении тех, кто руководил пограничниками.