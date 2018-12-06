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Кабинет министров Украины

В Киеве заявили о возможности досрочного прекращения военного положения

© Sputnik / Стрингер
Новости
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман допустил, что действие военного положения в нескольких областях страны могут прекратить досрочно.

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман допустил, что действие военного положения в нескольких областях страны могут прекратить досрочно, сообщает РИА Новости.

"Если мы не будем чувствовать никаких угроз, то никаких оснований для продления военного положения не будет. Также если ситуация нормализуется, возможно рассматривать досрочное его прекращение", — заявил Гройсман на встрече с региональными СМИ в среду в Киеве.

Ранее депутат Рады Иван Винник заявил, что военное положение могут продлить, если "навязанная Россией" внешняя ситуация не нормализуется.

© Foto / страница Александра Турчинова в соцсети
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Верховная рада 26 ноября одобрила указ президента Украины о введении военного положения в десяти областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили российскую границу и были задержаны. Режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова. Документ вступил в силу 29 ноября.

Президент Росии Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников Службы безопасности Украины, которые фактически и руководили спецоперацией. Глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.

По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

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Теги:
военное положение, Киев


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