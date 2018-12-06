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Акция протеста автомобилистов жёлтые жилеты в Париже

В Париже заявили о заморозке цен на топливо в течение всего 2019 года

© Sputnik / Ирина Калашникова
Новости
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Правительство Франции ввело мораторий на рост налога на топливо на весь 2019 год.

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Налог на топливо во Франции в конечном итоге не будет повышаться весь 2019 год, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV и Елисейский дворец.

"После объявления во вторник о приостановке на полгода повышения налогов на топливо Елисейский дворец заявил, что это повышение в конечном итоге будет отменено на 2019 год", — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Накануне премьер-министр Франции Эдуар Филипп в ответ на массовые протесты "желтых жилетов" заявил о ряде мер по деэскалации ситуации в стране, в частности о введении полугодового моратория на рост налогов на топливо.

Акции протеста движения так называемых "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В ходе протестов погибли четыре человека, сотни получили ранения.

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Теги:
Франция, топливо


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