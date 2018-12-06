15:21 06 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.74
  • EUR75.61
Поиск

Эсминец ВМС США прошел вблизи российской военной базы в Приморье

© AFP 2018 / US NAVY
Новости
Получить короткую ссылку
3710

Американский эсминец демонстративно прошел около базы Тихоокеанского флота России в окрестностях залива Петра Великого в среду 5 декабря.

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Американский ракетный эсминец McCampbell в среду 5 декабря прошел в непосредственной близости от базы Тихоокеанского флота России, сообщает РИА Новости со ссылкой на ВМС США.

"McCampbell проплыл в окрестностях залива Петра Великого, чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран", — заявила представитель американского Тихоокеанского флота Рейчел Макмарр.

Однако, по ее словам, этот шаг не направлен против России и не связан с недавним инцидентом в Керченском проливе, когда корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.

Она подчеркнула, что американские военные будут летать, плавать и действовать там, где это позволяет международное право.
"Это применимо как к Японскому морю, так и к другим местам по всему миру", — добавила Макмарр.

Залив Петра Великого — самый большой залив Японского моря у российских берегов. Он находится между берегами одного государства и имеет ширину выхода свыше 24 морских миль. В таких случаях государство считает залив своими территориальными водами

На берегах залива Петра Великого расположены города: Владивосток, Находка, Большой Камень, Фокино, а также крупнейший российский порт на Тихом океане — Восточный.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заправка автомобиля дизельным топливом, архивное фото
    Крайние меры

    Казахстан планирует ограничить вывоз дизельного топлива за границу, чтобы предотвратить его дефицит в стране.

  • Писатель Чингиз Айтматов. Архивное фото
    В память о писателе

    В Москве состоится торжественная церемония открытия памятника Чингизу Айтматову в сквере, который носит его имя.

  • Министр спорта Сергей Ковальчук напутствовал девушек перед забегом
    Спорт по обмену

    Беларусь будет готовить для Узбекистана тренеров по биатлону и лыжным гонкам, а узбекские специалисты помогут белорусам освоить бокс и другие единоборства.

  • Финансы
    Вопрос благополучия

    По заявлениям политиков, зарплаты латвийцев достаточно быстро растут - но какая доля граждан на самом деле чувствует позитивные изменения?

  • Гора Гедиминаса в Вильнюсе, архивное фото
    Риск сохраняется

    В Литве решили не отменять режим чрезвычайной ситуации на горе Гедиминаса - одной из главных достопримечательностях Вильнюса.

  • Санта-Клаус
    Плохой Санта

    Полицейские задержали граждан Молдовы, которые проникали в дома зажиточных европейцев через крыши как Санта-Клаусы.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Самые влиятельные женщины 2018 года по версии Forbes
Случайная жертва: в Индии спасли собаку, в которую стреляли грабители
Большая двадцатка в цифрах – инфографика на sputnik.by
"Большая двадцатка" в цифрах: экономические показатели стран – участниц G20

Соцсети

Sputnikabkhazia