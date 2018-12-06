Эсминец ВМС США прошел вблизи российской военной базы в Приморье

Американский эсминец демонстративно прошел около базы Тихоокеанского флота России в окрестностях залива Петра Великого в среду 5 декабря.

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Американский ракетный эсминец McCampbell в среду 5 декабря прошел в непосредственной близости от базы Тихоокеанского флота России, сообщает РИА Новости со ссылкой на ВМС США.

"McCampbell проплыл в окрестностях залива Петра Великого, чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран", — заявила представитель американского Тихоокеанского флота Рейчел Макмарр.

Однако, по ее словам, этот шаг не направлен против России и не связан с недавним инцидентом в Керченском проливе, когда корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.

Она подчеркнула, что американские военные будут летать, плавать и действовать там, где это позволяет международное право.

"Это применимо как к Японскому морю, так и к другим местам по всему миру", — добавила Макмарр.

Залив Петра Великого — самый большой залив Японского моря у российских берегов. Он находится между берегами одного государства и имеет ширину выхода свыше 24 морских миль. В таких случаях государство считает залив своими территориальными водами

На берегах залива Петра Великого расположены города: Владивосток, Находка, Большой Камень, Фокино, а также крупнейший российский порт на Тихом океане — Восточный.