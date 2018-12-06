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В Госдуме проход американского эсминца вблизи российской базы назвали провокационным

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Новости
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Американский ракетный эсминец прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого в Приморье, где находится база Тихоокеанского флота России, в среду 5 декабря.

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Эсминец ВМС США, прошедший вблизи базы Тихоокеанского флота, не заходил в территориальные воды России, но такие действия носят провокационный характер, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, сообщает РИА Новости.

"Здесь нужно разбираться в ситуации, может быть, США здесь преувеличивают. Здесь речь не шла о территориальных водах нашей страны, поэтому они просто так преподносят, что (эсминец прошел) вблизи военной базы нашей ТОФ. Но в действительности речь не идет о наших территориальных водах. Но, в любом случае, это носит провокационный, демонстративный характер, ни в коем случае не красит (президента США Дональда) Трампа, политику США", - заявил Швыткин.

Ранее стало известно, что ракетный эсминец США McCampbell прошел в среду 5 декабря в непосредственной близости от залива Петра Великого в Приморье, где находится база Тихоокеанского флота России.

© AFP 2018 / US NAVY
Эсминец ВМС США прошел вблизи российской военной базы в Приморье

В заявлении представителя Тихоокеанского флота США Рейчела Макмарра говорится, что корабль проплыл в окрестностях залива, "чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран".

По мнению доцента кафедры международных отношений Дальневосточного федерального университета Леонида Козлова, демонстративный проход эсминца ВМС США вблизи базы Тихоокеанского флота России является символическим жестом, который показывает готовность к обострению отношений между странами.

Опасность таких жестов в том, что "повышается риск случайного применения оружия", считает эксперт.



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