Страны ЕАЭС согласовали создание единого рынка газа и нефти

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. На заседании Высшего Евразийского экономического совета согласована масштабная программа формирования единого рынка газа, нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.



"Предметно были также рассмотрены вопросы сотрудничества в ключевых для наших стран отраслях. Согласована масштабная программа формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов", - заявил Путин на расширенном заседании Евразийского экономического совета.

Путин отметил, что сторонам по итогам заседания также предстоит принять декларацию о развитии интеграции в рамках ЕАЭС, в которой отражены приоритетные направления дальнейшего сотрудничества.

© Sputnik / Валерий Мельников Страны евразийской "пятерки" ратифицировали Таможенный кодекс ЕАЭС

Он также отметил, что лидеры стран объединения обсудили налаживание плотного взаимодействия в освоении космоса, предоставлении услуг запуска околоземных летательных аппаратов и обеспечения спутниковой связи.

Евразийский экономический союз создан на базе Таможенного союза России, Казахстана, Белоруссии и Единого экономического пространства. Является международной организацией региональной экономической интеграции. Договор о создании Евразийского экономического союза подписан президентами России, Белоруссии и Казахстана 29 мая 2014 года в Астане. Договор вступил в силу 1 января 2015 года, и состоялся запуск работы союза. Армения вошла в состав союза 2 января 2015 года, 12 августа 2015 года — присоединилась Киргизия. В мае этого года статус государства-наблюдателя при ЕАЭС получила Молдавия.

ЕАЭС - это один из крупнейших экономических объединений с более чем 183 миллионами потребителей. Функционирует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок — со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.