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Крымский мост через Керченский пролив.

Украина продолжит пользоваться Керченским проливом, заявили в Киеве

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Министр обороны Украины Степан Полторак в интервью журналистам заявил, что ВМС Украины продолжат пользоваться Керченским проливом.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские корабли при необходимости продолжат ходить через Керченский пролив, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал "Прямой".

"Прямо сегодня никто никуда не ходит. Но мы не прекратим, значит, ротацию, усиление наших возможностей".

По словам министра, украинские военные "будут совершать такие же переходы с соблюдением всех международных норм и прав", когда будут к этому готовы.

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.

Кабинет министров Украины
© Sputnik / Стрингер
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В результате было принято решение задержать нарушителей. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Их впоследствии арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Власти страны ввели военное положение на территории десяти областей. Этот режим позволяет временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в том числе право на участие в выборах.

Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов. Российский лидер заявил, что пограничники выполняли свои функции по защите государственной границы.



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