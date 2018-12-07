Сделано в Абхазии: фестиваль народных промыслов и ремесел пройдет в Сухуме

Фестиваль народных промыслов и ремесел Абхазии откроется 12 декабря в 13:00 в новом зале Коммандитного товарищества "НУР" в Сухуме.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Первый Республиканский фестиваль народных промыслов и ремесел Абхазии откроется в Сухуме 12 декабря, рассказал на пресс-конференции в Sputnik организатор фестиваля Нури Кварчия.

Абхазия, по словам Нури Кварчия, всегда славилась мастерами декоративно-прикладного искусства. В республике была целая традиция по проведению фестивалей, конкурсов работ народных умельцев. Но в послевоенный период все это прекратилось из-за тяжелого финансового положения. Многие мастера уехали.

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"Тогда экономическое положение страны не позволяло заниматься любимым делом. Люди просто выживали, – объяснил Нури Кварчия. – Сегодня более или менее хорошие времена наступили, люди вспомнили и вернулись к своим занятиям по народному ремеслу. Настал момент, когда мы посчитали возможным и нужным проведение первого Республиканского фестиваля народных промыслов и ремесел Абхазии".

В фестивале могут участвовать все желающие независимо от возраста, пола, национальности и вида деятельности. Уже о себе заявили более 30 мастеров. Организаторы полагают, что будут представлены работы по мрамору, гончарному искусству, резьбе по дереву, плетению бисера.

Цель фестиваля – продвижение абхазских мастеров, которые пока в основном работают только для себя, и о них мало кто знает.

"Как видите, нашу республику заполонили китайские товары. У нас курортная страна. Приезжим предлагают какие-то дешевки, но я уже уверенно могу сказать, что уже все желающие могут приобрести оригинальные и близкие по тематике к Абхазии вещи у участников нашего фестиваля", – добавил Кварчия.

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Народный умелец Инна Салакая отметила, что фестиваль народных промыслов и ремесел Абхазии – хороший повод для мастеров, чтобы собраться в одном месте и поделиться опытом.

"Именно здесь мы все можем встретиться и задавать друг другу вопросы технического характера для дальнейшего своего развития. И естественно, любители хендмейда смогу прийти и увидеть все воочию, потому что часто спрашивают, где можно увидеть ваши работы. У нас же только интернет-ресурс", – сказала Салакая.

Фестиваль также, по ее словам, – стимул для дальнейшего развития. Ведь часто многим творческим людям не хватает взгляда со стороны и конструктивной критики.

Фестиваль народных промыслов и ремесел Абхазии откроется 12 декабря в 13:00 в новом зале Коммандитного товарищества "НУР" в Сухуме, по адресу улица Пушкина, 7. Продлится выставка до 19 декабря. Участие в фестивале бесплатное.