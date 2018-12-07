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Возбуждено дело по факту гибели на охоте жителя Сухума Руслана Квициния

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Житель Сухума Руслан Квициния погиб во время охоты в районе поселка Акармара Ткуарчалского района 5 декабря.

СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Прокуратура Ткуарчалского района возбудила уголовное дело в отношении Габриеля Пертая по факту причинения смерти по неосторожности, рассказали Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.

Сообщение о несчастном случае поступило в дежурную часть Ткурчалского районного отдела милиции утром 5 декабря.

Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что житель Сухума Руслан Квициния 1996 года рождения получил сквозное огнестрельное ранение в область бедра из-за неосторожного обращения с ружьем Габриеля Пертая 1978 года рождения.

Руслан Квициния скончался от потери крови по дороге в районную больницу. Габриель Пертая задержан, оружие, одноствольное охотничье ружье 16-го калибра, изъято.

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