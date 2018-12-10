Племянница Скрипаля заявила, что не может выйти на связь с родными в Британии

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория не может связаться со своими родственниками в Британии с 24 июля. Она предположила, что ее сестру Юлию удерживают на военной базе.

СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Виктория Скрипаль заявила, что с 24 июля не может связаться со своей сестрой Юлией, которая пострадала в результате инцидента в Солсбери, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Известия".

По ее мнению, британские спецслужбы фактически похитили Юлию и насильно удерживают ее от возвращения в Россию.

"Почему к ней не пускают российских дипломатов и родственников, не разрешают выступить на телевидении? Я думаю, что ее содержат, скорее всего, на военной базе, подальше от СМИ, в изоляции от внешнего мира", — сказала Виктория Скрипаль, добавив, что, скорее всего, ее сестру держат в химической лаборатории Портон-Даун.

Кроме того, она заявила, что Великобритания могла инсценировать отравление в Солсбери, чтобы найти повод для обострения отношений с Россией, а Юлия им нужна для того, "чтобы манипулировать общественным мнением и постоянно заявлять об опасности России".

© AFP 2018 / Ben Stansall Скрипаль не поверил, что его отравили россияне

"Я и другие родственники неоднократно пробовали звонить и писать сообщения Юлии. Без ответа. Хотя последний раз, когда мы разговаривали, она сказала, что может свободно пользоваться телефоном и хочет вернуться в Россию. Ведь здесь у Юлии есть недвижимость, имущество, здесь вся ее жизнь, в конце концов", — подчеркнула Виктория.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию.

Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ - Александр Петров и Руслан Боширов, позднее сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.