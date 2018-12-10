Партия Пашиняна "Мой шаг" набрала более 70% голосов на выборах в парламент Армении

Блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Мой шаг" получил более 70% голосов на внеочередных выборах в парламент страны.

СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Армении на заседании в понедельник 10 декабря подвела предварительные итоги выборов в Национальное собрание страны, сообщает Sputnik Армения.

С большим отрывом лидирует партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Мой шаг", которая получила более 70% голосов.

Бывшая правящая Республиканская партия Армении не сможет пройти в парламент, так как не преодолевает 5% барьер. Для прохождения в Национальное собрание Армении партиям необходимо пройти 5% барьер, а блокам 7%.

При этом по законодательству в парламент должны пройти минимум три политические силы. По результатам ЦИК, это будут партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения", а также блок "Мой шаг".

Руководитель миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский на пресс-конференции по итогам выборов в понедельник 10 декабря заявил, что выборы были проведены прозрачно и открыто, в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Армении.

"Избирательные комиссии всех уровней обеспечили условия для свободного волеизъявления избирателей", - отметил Гуминский.

Он добавил, что нарушения в ходе выборов были, но они были незначительными и не могут повлиять на итоги голосования. В частности, он отметил отсутствие передвижных урн для лиц с ограниченными возможностями, которые не могли прийти на участки и проголосовать.

Внеочередные парламентские выборы в Армении прошли в воскресенье 9 декабря. Явка, по данным на 20:00, составила 48,63%.