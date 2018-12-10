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Пакт о сотрудничестве в сфере миграции обсудят на конференции ООН

© Sputnik / Хесус Альварадо
Новости
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Межправительственная конференция ООН для принятия Глобального пакта безопасной, упорядоченной и легальной миграции открылась в понедельник 10 декабря в Марракеше.

СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Глобальный пакт "о механизме сотрудничества в сфере миграции во всех ее аспектах" между государствами, поставляющими и принимающими мигрантов, обсудят на Межправительственной конференции ООН в Марракеше, сообщает РИА Новости.

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© AFP 2018 / Angelos Tzortzinis
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Документ, текст которого был выработан в ходе шестимесячного обсуждения практически всеми государствами-членами ООН, не является юридически обязывающим, а лишь открывает возможность к глобальному сотрудничеству в этой сфере.

Однако даже в таком виде документ вызывает множество споров. Так, его противники опасаются, что его принятие приведет к росту потока мигрантов в развитые страны. В то же время правозащитники считают, что упомянутые в пакте меры недостаточны для защиты прав мигрантов.

Такие страны как Бельгия, Болгария, Венгрия, Чехия, Словакия, Австралия, Израиль, Италия и Швейцария решили не участвовать в конференции. Администрация президента США Дональда Трампа вышла из обсуждения пакта еще в конце 2017 года.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что ООН не будет навязывать миграционную политику государствам-членам организации.

"Миф номер один: пакт позволит ООН навязывать миграционную политику государствам-членам, нарушая их суверенитет. Это ошибка", - подчеркнул генсек ООН.

По данным ООН, сегодня в мире насчитывается 68 миллионов вынужденно перемещенных лиц, среди которых 25 миллионов беженцев, три миллиона искателей статуса беженцев и 40 миллионов внутренне перемещенных лиц.

Межправительственная конференция ООН для принятия Глобального пакта безопасной, упорядоченной и легальной миграции открылась в понедельник 10 декабря в марокканском городе Марракеш при участии делегаций разного уровня из более чем 150 государств.

Теги:
миграция, ООН


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