Европейский суд постановил, что у Британии есть право отозвать уведомление о Brexit

Великобритания может в одностороннем порядке отказаться от выхода из ЕС и отозвать соответствующий документ из Европейского Совета, постановил суд ЕС.

СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Суд ЕС постановил, что у Великобритании есть право отозвать свое уведомление о выходе из Евросоюза, что сохранило бы статус страны-участницы ЕС, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную инстанцию.

"Великобритания может в одностороннем порядке отозвать уведомление о своем намерении выйти из Европейского союза. Такой отзыв, принятый в соответствии с ее конституционными нормами, привел бы к тому, что Соединенное Королевство осталось бы в союзе без изменений в отношении его статуса государства-члена", - говорится в решении суда, распространенном в понедельник его пресс-службой.

В нем также отмечается, что возможность отзыва "существует до тех пор, пока соглашение о выходе между союзом и соответствующим государством-членом не вступит в силу или, если такое соглашение не будет заключено, до тех пор, пока не истечет двухлетний срок после уведомления о намерении выйти из ЕС".

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Проект соглашения об упорядоченном выходе Великобритании из ЕС был обнародован 14 ноября. Он охватывает все ключевые аспекты: права граждан, финансовое урегулирование, переходный период, вопросы управления, а также включает в себя протоколы, касающиеся Ирландии, Гибралтара и Кипра. 25 ноября на внеочередном саммите 27 стран ЕС одобрили проекты договоренностей о выходе Великобритании.