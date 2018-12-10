Песков: протесты "желтых жилетов" - внутреннее дело Франции

СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Россия считает протесты во Франции внутренним делом этой страны, а в дела других государств не вмешивалась и не вмешивается, утверждения о причастности России к протестам во Франции – это клевета, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.



"Я хочу сказать, что Россия считает все происходящее исключительно внутренним делом Франции. Мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела никаких стран, в том числе и Франции", - сказал Песков журналистам.

Москва придает большое значение развитию отношений с Парижем и с большим уважением относится к суверенитету Франции, добавил Песков.

© Sputnik / Ирина Калашникова Франция проверит информацию о причастности России к протестам "желтых жилетов"

"Мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела никаких стран, в том числе и Франции, развитию отношений с которой мы придаем очень большое значение и над чем обе стороны достаточно напряженно работают. Поэтому мы с уважением относимся к суверенитету Франции, мы признательны, когда французская сторона отвечает нам взаимностью в этом плане", - сказал он.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил о начале расследования якобы причастности России к массовым беспорядкам в стране.

Газета Times после этого сообщила, что в социальной сети Twitter появились сотни аккаунтов, якобы связанных с Россией, с которых, по данным газеты, ежедневно публиковались более 1,5 тысячи сообщений для "увеличения масштаба уличных протестов" во Франции. Отмечалось, что аккаунты "распространяли дезинформацию, используя фотографии раненных протестующих с других акций протеста, чтобы преувеличить факты о жестокости французской полиции".

Новый виток: кадры продолжающихся беспорядков на улицах Парижа



Акции протеста движения "желтых жилетов", выступавших изначально против повышения цен на бензин, а затем ставших выражать недовольство социальной ситуацией во Франции, начались 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на ситуацию в разных странах.