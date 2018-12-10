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Турфирма и авиакомпания выработают меры возвращения россиян из Китая

© Sputnik / Александр Кондратюк
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Авиакомпания "ИрАэро" из-за долгов приостановила перевозку туристов фирмы "Жемчужная Река". В результате на китайском острове Хайнань остались полторы тысячи клиентов туроператора.

СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Представители турфирмы "Жемчужная река" и авиакомпании "ИрАэро" разработают дорожную карту по возвращению застрявших на китайском острове Хайнань российских туристов, сообщает РИА Новости со ссылкой на атташе российского генконсульства в Гуанчжоу Григория Колышкина.

CC0 / Erik Odiin
Отдых сверх нормы: полторы тысячи российских туристов не могут вылететь с Хайнаня

"Второй вопрос - дорожная карта. Стороны должны будут примерно иметь представление, какими рейсами, когда, где туристы будут отправлены домой", - сообщил дипломат.

Он добавил, что генконсульство не может назвать даже ориентировочные даты, потому что все будет зависеть от итогов совещания.

"Как оно закончится, сразу же поступит информация. В настоящий момент находимся в режиме ожидания", - сказал Колышкин.

Также сообщается, что Генеральное консульство России в Гуанчжоу направило ноту в правительство китайской провинции Хайнань.

"Как диппредставительство мы написали ноту в правительство провинции Хайнань, чтобы они держали на контроле вопрос о размещении туристов, а также медицинской помощи и питания", - сказал Колышкин.

Ранее авиакомпания "ИрАэро" из-за долгов за фактически выполненные рейсы приостановила перевозку туристов "Жемчужной Реки" по всем ранее согласованным маршрутам, до полного погашения существующей задолженности. По данным авиакомпании, на китайском острове Хайнань находятся порядка 1,5 тысячи клиентов туроператора. Она предложила им обращаться за помощью в ассоциацию туроператоров по выездному туризму "Турпомощь".

Ранее директор "Турпомощи" Александр Осауленко сообщил, что туроператор "Жемчужная река" обеспечивает проживанием и питанием своих клиентов, застрявших на китайском острове Хайнань.



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