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Адвокат Вышинского заявил об оказываемом на него давлении

© Sputnik / Илья Питалев
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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (105)
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Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский рассказал, что на него оказывается политическое давление.

СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что на него оказывается политическое давление, и есть некоторое давление со стороны общества, сообщает РИА Новости.

По словам юриста, некоторые связывают его с российскими спецслужбами и пытаются уличить в защите только тех журналистов, которые имеют отношение к России.

© Sputnik / Стрингер
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"Это совсем не так. Среди моих клиентов есть журналисты с праворадикальными взглядами, которым чуждо все российское", — сказал адвокат.

Также защита Вышинского надеется, что Херсонский апелляционный суд изменит ему меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.

"Я оптимист. Однако мы понимаем, что прийти к правосудию очень тяжело. Обвинение пользуется тем, что статья 111 о государственной измене — безальтернативная мера пресечения в виде исключительно содержания под стражей", — сказал адвокат журналиста Андрей Доманский.

При этом он отметил, что на Украине активно пользуются практикой Европейского суда как основным источником права, что позволяет рассчитывать на изменение меры пресечения "на альтернативную, более мягкую".

Первого ноября украинский суд продлил арест Вышинского до 28 декабря. Защита подала апелляцию.

Вышинского задержали в мае в Киеве по обвинению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. В Москве прошли несколько акций в поддержку Вышинского.
К журналисту до сих пор не пустили российских консульских работников. Серьезную обеспокоенность происходящим выразили в ОБСЕ.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (105)


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