Новый год в Новом Афоне: что произойдет в городе

Основное праздничное мероприятие к новому 2019 году в Новом Афоне состоится 7 января на площади Героев.

СУХУМ, 10 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Новый Афон уже готовится к Новому году, рассказал корреспонденту Sputnik председатель комитета по делам молодежи и спорта при Администрации Нового Афона Михаил Цкуа.

Восьмиметровую искусственную елку, как и в прошлом году, установили на площади Героев.

"В этом году украсили новогоднее дерево гирляндами, шарами, бантами синего, красного и белого цветов", - рассказал Цкуа.

Кроме главной елки будет и небольшая елочка на вокзальной площади со стороны республиканской трассы. Главные улицы города украсят гирляндами.

"Ничего фантастического не делаем, но стараемся украсить город, создать праздничную атмосферу. Гирлянды, перетяжки, освещение. Гирляндами будут украшены улицы Лакоба, Водопадная, Ладария и Эшба", - отметил председатель комитета по делам молодежи и спорта при Администрации Нового Афона.

Новый год в городе уже отмечают на уровне детских садов и школ.

Праздничный концерт в Новогоднюю ночь в Новом Афоне не будет. Лишь 31 декабря в 12:00 ночи планируется фейерверк.

"В нашем городе нет Дома культуры, который бы организовывал культурные мероприятия в городе. Это - проблема. Будут только утренники в детских садах и школах", - пояснил Цкуа.

В 2019 году жителей Нового Афона ждет праздничное анимационное шоу, которое по традиции пройдет 7 января в 12:00 на площади Героев.

"Мы готовимся к Рождественской елке - празднику для детей не только Нового Афона, но и всей Абхазии", - уточнил Цкуа.

Развлекать юных зрителей будут аниматоры и детская театральная труппа "Три орешка". Участников анимационного шоу ждут подарки.