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Мексика инвестирует 30 миллиардов в решение проблем миграции

© AFP 2018 / Pedro Pardo
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Власти Мексики намерены работать с правительствами Гондураса, Гватемалы и Сальвадора для выработки интегрального плана развития региона и решения проблем миграции.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Расходы федерального правительства Мексики на развитие южных районов страны, что должно решить проблему миграции, составят порядка 30 миллиардов долларов за пять лет, заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард, сообщает РИА Новости.

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"Мы рассчитываем, что эти инвестиции, эти усилия превысят 30 миллиардов долларов в ближайшие пять лет, что сделает это самой важной инвестицией, которая делалась на юге страны за такой период", - приводит портал Excelsior заявление Эбрарда в марокканском городе Марракеш.

По его словам, такие усилия должны показать миру, что решение проблемы миграции в упорядоченном, безопасном и регулярном виде возможно. Эбрард также отметил, что правительство Мексики будет работать с правительствами Гондураса, Гватемалы и Сальвадора для выработки интегрального плана развития региона.

Юг Мексики, в частности штаты Чьяпас и Оахака, традиционно считаются самыми бедными в стране, и оттуда постоянно идет поток миграции в США. Ситуация усугубляется тем, что через пограничный с Гватемалой Чьяпас в Мексику попадают многочисленные мигранты из стран Центральной Америки, которые затем отправляются в долгий путь к границам с США. В этом году с октября сразу несколько крупных караванов центральноамериканских мигрантов двигаются к границе. Общее число их участников составляет до 10 тысяч человек.



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