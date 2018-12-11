Преподаватель Сорбонны из Абхазии о "желтых жилетах": французы солидарны с ними

СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Большинство французов солидарны с требованиями и акциями "желтых жилетов" в Париже, рассказал в интервью радио Sputnik уроженец Абхазии, преподаватель университета Сорбонна Джино Абшилава.

Основные возмущения митингующих связаны с реформами действующего президента Франции Эммануэля Макрона. По словам Абшилава, средний класс не доволен социальной политикой президента, повышением цен на бензин, увеличением пенсионного бремени и низким уровнем минимальной заработной платы в стране.

"Скопление всех этих моментов и привело к такой ситуации. Люди на улицах говорят, что в таких условиях невозможно строить семью, а президент преследует лишь политические цели. На все у него один ответ – нужно выплатить долг Евросоюза, а сумма не называется. Поэтому французы требуют проведения референдума, многие даже высказываются за отставку президента, так как считают, что он не уделяет достаточного внимания своей стране и народу", - рассказал он.

Самые масштабные митинги проходят на Елисейских полях в центре Парижа.

"Митинги не мешают транспортному движению. "Желтые жилеты" встречаются и на других улицах, но это не агрессивный народ, это миролюбивые люди, такие же, как мы. Народу попросту надоела эта идея Европы, которая существует лишь для богатых. И это выражается в том, что люди выходят на улицы, но для жителей Парижа никакой опасности нет", - добавил Абшилава.

10 декабря в телевизионном обращении к гражданам Макрон объявил о чрезвычайном экономическом и социальном положении в стране. Он также потребовал от правительства и парламента увеличить минимальный размер оплаты труда и отменить налоги на сверхурочные часы.

"Эти шаги в глазах людей кажутся лишь своеобразной политической мерой "усыпить" внимание людей, чтобы продолжить политику союзничества с Европейским союзом. А народ Франции выступает против политики Евросоюза, так как у страны пропадает национальная идентичность. Народ требует глобальные изменения, а правительство избегает этого, предлагая какие-то небольшие меры", - отметил Абшилава.

Масштабная акция протеста "желтых жилетов" прошла во Франции в субботу 8 декабря. Сначала митингующие выступали против повышения цен на топливо, потом акции переросли в протесты против социальной политики властей. Всего в манифестациях по всей стране приняли участие более 130 тысяч человек, около 10 тысяч из них – в Париже .

Новый виток: кадры продолжающихся беспорядков на улицах Парижа

При этом для обеспечения контроля за порядком во Франции задействовали 89 тысяч сотрудников правоохранительных органов, 8 тысяч из них — в Париже.