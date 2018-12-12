Хагба о российских авиаракетоносцах в Венесуэле: флагманы России

Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил России, а также военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 прибыли в Венесуэлу 10 декабря.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Прибывшие 10 декабря в Венесуэлу российские военные самолеты назвал флагманом стратегической авиации абхазский летчик с 22-летним стажем Джамал Хагба.

"Ту-160 – стратегический бомбардировщик с возможностью дозаправки в воздухе. То есть, он может летать сутками вокруг земного шара. Несет на борту крылатые ракеты, в том числе с ядерной начинкой. Это флагман стратегической авиации России", - считает Хагба.

Несмотря на то, что этот бомбардировщик был разработан еще в советское время, Ту-160 нельзя считать устаревшими, так как он проходил глубокую модернизацию. По словам абхазского летчика, прежним у самолета остался только корпус.

© AFP 2018 / FEDERICO PARRA Белые лебеди: в Венесуэлу прибыли российские бомбардировщики

"Этот самолет предназначен для нанесения тяжелых ударов по противнику. Что касается Ан-124 "Руслан" – это самый большой транспортный самолет в мире, у которого двойное назначение. Он успешно может перевезти, как военную технику, так и любой другой груз. Четырех-двигательный Ил-62 – это старый добрый пассажирский самолет, на котором летало руководство Советского союза. Также он использовался, как гражданский, дальний и магистральный самолет", - рассказал Джамал Хагба.

Россия направила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160, а также Ан-124 и Ил-62 ВКС России в понедельник 10 декабря. Самолеты преодолели более десяти тысяч километров. Перелет проходил в полном соответствии с международным правом, подчеркнули в Министерстве обороны Российской Федерации.

В церемонии встречи экипажей приняли участие министр обороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес и представители российского посольства.