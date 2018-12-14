Евросоюз отказался пересмотреть условия Brexit

Саммит ЕС, который состоялся в четверг 13 декабря, подтвердил, что повторных переговоров по Brexit не будет.

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Евросоюз готов предоставить Великобритании разъяснения по достигнутой договоренности о Brexit, но пересматривать сделку не намерен, сказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам саммита ЕС в четверг 13 декабря, сообщает РИА Новости.

"Мы можем добавить некоторые пояснения к тому, что было договорено. Но пересмотра (сделки) не будет", - сказал он.

В четверг вечером в Брюсселе состоялся саммит лидеров стран ЕС, сначала в формате 28 стран с Британией, потом – в отсутствие британского премьера Терезы Мэй.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Мэй: сделка по Brexit отвечает интересам всех британцев

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. В октябре Лондон и Брюссель после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, определяющего условия выхода Соединенного Королевства из ЕС, которое должно состояться 29 марта 2019 года. Сделку по Brexit Великобритания и ЕС согласовали 25 ноября. Британский парламент одобрил черновик соглашения, однако многие депутаты выступили с критикой сделки.

Как говорится в соглашении, в случае отсутствия лучшей договоренности Северная Ирландия станет особой территорией, входящей в состав таможенных территорий и Соединенного Королевства, и Евросоюза. То есть Великобритании и ЕС необходимо будет согласовать специальное таможенное законодательство для Северной Ирландии, а также совместно осуществлять контроль над движением товаров. Также Великобритании придется проверять товары, поступающие с территории Северной Ирландии в остальные части страны. Закончить действие данного "защитного механизма" сможет только специальная совместная комиссия Великобритании и ЕС.